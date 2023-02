Legge europea per la libertà dei media, audizione della Rai (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – Martedì 28 febbraio le Commissioni riunite Cultura e Trasporti svolgono l’audizione di rappresentanti della Radio televisione italiana (Rai) nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/Ue. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13, presso l’Aula della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – Martedì 28 febbraio le Commissioni riunite Cultura e Trasporti svolgono l’di rappresentantiRadio televisione italiana (Rai) nell’ambito dell’esameproposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi dinell’ambito del mercato interno (per ladei) e modifica la direttiva 2010/13/Ue. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13, presso l’AulaCommissione TrasportiCamera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 5y82C : La risposta della Russia a ???? e ???? sarà più mirata, si legge nel comunicato. Gli Stati Uniti,il Canada,il Regno Uni… - amorgos11 : @Antonio_Tajani Bravo tajani. Ma una legge europea che approvi che i paesi EU possano salvare e entro 7 GG rimanda… - raffidim1 : Ottima #Brexit dopo il rischio secessione Scozia, il Regno Unito comincia a perdere l’Irlanda del Nord che sarà sot… - MamolkcsMamol : RT @Napalm51: Vi ricordo che non c'è nessuna legge europea, né Italiana, che vieti l'utilizzo dell'auto per colpa dell'inquinamento o putta… - Aiyo07 : RT @Napalm51: Vi ricordo che non c'è nessuna legge europea, né Italiana, che vieti l'utilizzo dell'auto per colpa dell'inquinamento o putta… -