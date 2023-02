Lecce, lutto per Banda, il calciatore torna a casa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Grave lutto per Lameck Banda e il Lecce ha concesso al calciatore di lasciare il gruppo per tornare a casa in Zambia Grave lutto per Lameck Banda. Il calciatore ha ottenuto il permesso dal Lecce di poter tornare a casa sua in Zambia per un certo periodo di tempo. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S. Lecce comunica che al calciatore Lameck Banda, colpito da un grave lutto, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo Paese d’origine». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Graveper Lamecke ilha concesso aldi lasciare il gruppo perre ain Zambia Graveper Lameck. Ilha ottenuto il permesso daldi poterre asua in Zambia per un certo periodo di tempo. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.comunica che alLameck, colpito da un grave, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo Paese d’origine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lecce, lutto per Banda, il calciatore torna a casa - infoitsalute : Lecce, Banda fa ritorno in Zambia: giocatore colpito da grave lutto - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Qui Lecce - Banda torna in Zambia: il giocatore in permesso per un grave lutto - internewsit : Lecce, Banda fa ritorno in Zambia: giocatore colpito da grave lutto - - AntennaSud : Lecce: Grave lutto per Lameck Banda -