Le nubi della crisi sul cielo del Mobile World Congress (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Le colline intorno a Barcellona sono innevate, il cielo sulla città catalana è plumbeo e le decine di migliaia di persone che si sono date appuntamento per il vero ritorno in grande stile della più importante fiera della tecnologia Mobile dopo tre anni di incertezza dettati dal Covid sono stati accolti da una pioggia leggera. Nulla di più rappresentativo delle fosche prospettive per il settore. Circa 80.000 professionisti partecipano a questa edizione del Mobile World Congress (MWC), che durerà fino a giovedì e che raggiunge quasi i livelli di partecipazione precedenti alla pandemia di Covid-19, dopo un anno di sospensione e due di restrizioni. Un settore in difficoltà Sono finiti i giorni delle cifre di crescita a due cifre per la telefonia ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Le colline intorno a Barcellona sono innevate, ilsulla città catalana è plumbeo e le decine di migliaia di persone che si sono date appuntamento per il vero ritorno in grande stilepiù importante fieratecnologiadopo tre anni di incertezza dettati dal Covid sono stati accolti da una pioggia leggera. Nulla di più rappresentativo delle fosche prospettive per il settore. Circa 80.000 professionisti partecipano a questa edizione del(MWC), che durerà fino a giovedì e che raggiunge quasi i livelli di partecipazione precedenti alla pandemia di Covid-19, dopo un anno di sospensione e due di restrizioni. Un settore in difficoltà Sono finiti i giorni delle cifre di crescita a due cifre per la telefonia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BersaniLeda : RT @TweetdiVersi: Mendicanti in amore, seguiremo le nubi alte che vanno e abbondoneremo lungo i prati le bisacce dei sogni disperati, ma ch… - garosi_andrea : Attenzione #meteo pioggia dignitosa su #Milano. da me 6mm, di neve manco a parlarne. direi che sia andata tutt'altr… - AnnamariaGalav2 : RT @TweetdiVersi: Mendicanti in amore, seguiremo le nubi alte che vanno e abbondoneremo lungo i prati le bisacce dei sogni disperati, ma ch… - newferruccio : RT @TweetdiVersi: Mendicanti in amore, seguiremo le nubi alte che vanno e abbondoneremo lungo i prati le bisacce dei sogni disperati, ma ch… - TweetdiVersi : Mendicanti in amore, seguiremo le nubi alte che vanno e abbondoneremo lungo i prati le bisacce dei sogni disperati,… -