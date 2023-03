Le Case Automobilistiche studiano sempre più tessuti green per gli interni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sostituire la pelle con materiali ecologici e di riciclo: un trend intrapreso da molte Case Automobilistiche, che scelgono i materiali più disparati, dalle vinacce alle bottiglie di plastica riciclate. Ecco quindi che la green economy sbarca anche nel mondo lusso dell’automotive per un futuro nella mobilità sostenibile. Grazie alla fantasia e alll’ingegno del Made in Italy, riconosciuto nel Mondo, sono diverse le attività in campo artiginale che puntano al rispetto dell’ambiente e della sostenibilià per rivestire gli abitacoli delle auto più prestigiose. É il caso delle aziende Dani, con Sustainable leather e Vegea con Vegeatextile. «Ogni prodotto che esce dalla conceria nasce dal recupero di materie prime di scarto dell’industria alimentare e, allo stesso tempo, la quasi totalità degli scarti di lavorazione diventa a sua ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sostituire la pelle con materiali ecologici e di riciclo: un trend intrapreso da molte, che scelgono i materiali più disparati, dalle vinacce alle bottiglie di plastica riciclate. Ecco quindi che laeconomy sbarca anche nel mondo lusso dell’automotive per un futuro nella mobilità sostenibile. Grazie alla fantasia e alll’ingegno del Made in Italy, riconosciuto nel Mondo, sono diverse le attività in campo artiginale che puntano al rispetto dell’ambiente e della sostenibilià per rivestire gli abitacoli delle auto più prestigiose. É il caso delle aziende Dani, con Sustainable leather e Vegea con Vegeatextile. «Ogni prodotto che esce dalla conceria nasce dal recupero di materie prime di scarto dell’industria alimentare e, allo stesso tempo, la quasi totalità degli scarti di lavorazione diventa a sua ...

