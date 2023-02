Le big centrano i tre punti – Eredivisie, il punto della 23ª giornata (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincono le quattro squadre di vertice: vittoria importante del PSV, che batte per 3-1 il Twente – Eredivisie, il punto della 23ª giornata Le partite della 23ª giornata di Eredivisie hanno rispettato i pronostici: le quattro big hanno trovato i tre punti staccando il Twente, che abbandona definitivamente la corsa al titolo. Il Feyenoord mantiene la testa con 52 punti, ma non può considerarsi al sicuro siccome l’Ajax sale a 49 e mantiene il -3. Di rincorsa, AZ Alkmaar (47) e PSV Eindhoven (46) sperano in un scivolone di rotterdammers e lancieri. Il Twente (40) lascia la lotta per la prima posizione scivolando a -12 dalla vetta. Gli highlights del 23° turno della massima serie del calcio olandese sono disponibili ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincono le quattro squadre di vertice: vittoria importante del PSV, che batte per 3-1 il Twente –, il23ªLe partite23ªdihanno rispettato i pronostici: le quattro big hanno trovato i trestaccando il Twente, che abbandona definitivamente la corsa al titolo. Il Feyenoord mantiene la testa con 52, ma non può considerarsi al sicuro siccome l’Ajax sale a 49 e mantiene il -3. Di rincorsa, AZ Alkmaar (47) e PSV Eindhoven (46) sperano in un scivolone di rotterdammers e lancieri. Il Twente (40) lascia la lotta per la prima posizione scivolando a -12 dalla vetta. Gli highlights del 23° turnomassima serie del calcio olandese sono disponibili ...

