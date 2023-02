Le banalità della preside | la risposta becera di Valditara e l’Italia cialtrona di oggi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La sciocca “circolare” di una dirigente scolastica e le inopportune dichiarazioni con cui un ministro ha preteso di rintuzzarla potrebbero andare nella riserva dei piccoli strepiti che fanno pastura per un giorno di prime pagine e poi vaniscono lasciando spazio agli ennesimi: ma qualcosa di quella vicendina denuncia in realtà il fatto più profondo che l’ha determinata e di cui essa è manifestazione tanto sensibile quanto inavvertita. E si tratta di questo: dello spaccio, in forma trash e di preteso accreditamento comunitario, di principi tradizionali e di esperimenti politico-letterari che possono essere studiati e condivisi se uno vuole, quando vuole e come vuole e che invece, secondo il ridicolo intendimento di quella circolare «bella e potente», come l’ha definita certo editorialismo zuccone, illustrerebbero il come si deve civile e democratico di ogni creatura subordinata alle ...