Lazio, Zauri: «La corsa Champions è aperta, Immobile può fare la differenza» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Luciano Zauri sulla corsa Champions della Lazio: «Oggi i biancocelesti grazie ai gol di Immobile possono tornare in corsa» Intervenuto a Lazio Style Radio, Luciano Zauri ha parlato così del momento della Lazio in vista della gara di questa sera con la Sampdoria: Lazio-SAMPDORIA – «Probabilmente la Samp avendo tutto e niente da perdere potrebbe aggrapparsi alla forza disperazione, mentre la Lazio deve riprendere la marcia in campionato per arrivare al quarto posto». CAMPIONATO – «Il Napoli ha proposto il miglior calcio del campionato, mentre le altre hanno giocato un po’ a perderlo lo scudetto. Sarà molto combattuta la lotta per la Champions. Anche l’Atalanta dopo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Lucianosulladella: «Oggi i biancocelesti grazie ai gol dipossono tornare in» Intervenuto aStyle Radio, Lucianoha parlato così del momento dellain vista della gara di questa sera con la Sampdoria:-SAMPDORIA – «Probabilmente la Samp avendo tutto e niente da perdere potrebbe aggrapparsi alla forza disperazione, mentre ladeve riprendere la marcia in campionato per arrivare al quarto posto». CAMPIONATO – «Il Napoli ha proposto il miglior calcio del campionato, mentre le altre hanno giocato un po’ a perderlo lo scudetto. Sarà molto combattuta la lotta per la. Anche l’Atalanta dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazionewsEu : Lazio - Sampdoria, le parole di Zauri - LazioNews_24 : Zauri: «Lotta Champions apertissima, la Lazio in corsa grazie a…» - LazioNews_24 : Zauri: «Lazio non attrezzata per la Champions, però Sarri…» - GMaledetti : Zauri: 'Lazio concepita per il quinto o il sesto posto. Champions? Se ci arriva...' Una cosa ovvia, che tutti gli… - StefanoAmadei74 : @DomenicoFiore92 Hai detto il fallo di mano di Zauri in Lazio Fiorentina? -