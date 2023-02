Lazio, Sarri non vuole passi falsi: il gesto prima della Sampdoria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non vuole passi falsi nella partita contro la Sampdoria e non perdere punti importanti per la corsa Champions Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non vuole passi falsi nella partita contro la Sampdoria e non perdere punti importanti per la corsa Champions. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe rifatto vedere la partita dell’andata dove Gabbiadini nel finale aveva tolto due punti pesanti alla squadra biancoceleste. Sarri non vuole cali e ha bisogno di tre punti per continuare la corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio, allenatore, nonnella partita contro lae non perdere punti importanti per la corsa Champions Maurizio, allenatore, nonnella partita contro lae non perdere punti importanti per la corsa Champions. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe rifatto vedere la partita dell’andata dove Gabbiadini nel finale aveva tolto due punti pesanti alla squadra biancoceleste.noncali e ha bisogno di tre punti per continuare la corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

