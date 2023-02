Lazio-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) oggi andrà in scena la sfida tra Lazio e Sampdoria, valida per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri proverà ad avvicinarsi al secondo posto occupato da Inter e Milan, entrambe a 47 punti. Sampdoria alla ricerca disperata di punti che vede allontanarsi sempre di più la zona salvezza, ora distante 9 punti. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno seguire la partita sull’app mobile Sky Go. In alternativa sono utilizzabili anche Dazn e la piattaforma Now. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023)andrà in scena la sfida tra, valida per la 24ª giornata di. La squadra di Sarri proverà ad avvicinarsi al secondo posto occupato da Inter e Milan, entrambe a 47 punti.alla ricerca disperata di punti che vede allontanarsi sempre di più la zona salvezza, ora distante 9 punti. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per quanto riguarda logli utenti Sky potranno seguire la partita sull’app mobile Sky Go. In alternativa sono utilizzabili anche Dazn e la piattaforma Now. SportFace.

