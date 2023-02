Lazio-Sampdoria: Massimo Ferrero in tribuna allo stadio Olimpico (Di lunedì 27 febbraio 2023) C’è anche Massimo Ferrero ad assistere Lazio-Sampdoria, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. allo stadio Olimpico l’ex patron della Samp è presente in tribuna e, sette mesi dopo, torna a vedere dal vivo una partita della Sampdoria. L’ultima volta era stata lo scorso 31 agosto a Genova, proprio tra Sampdoria e Lazio. Sabato l’increscioso episodio con una testa di maiale lasciata fuori dalla sede della Sampdoria con una lettera chiave: “Ferrero e Romei, le prossime teste saranno le vostre”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) C’è anchead assistere, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.l’ex patron della Samp è presente ine, sette mesi dopo, torna a vedere dal vivo una partita della. L’ultima volta era stata lo scorso 31 agosto a Genova, proprio tra. Sabato l’increscioso episodio con una testa di maiale lasciata fuori dalla sede dellacon una lettera chiave: “e Romei, le prossime teste saranno le vostre”. SportFace.

