Lazio-Sampdoria | le probabili formazioni | tanti dubbi per Stankovic

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Alle 20:45 in campo all’Olimpico la sfida tra, ledi Sarri econ diversiAlle 20:45 in campo all’Olimpico la sfida tra, ledi Sarri econ diversi(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri(3-4-3): Audero; Nuytinck, Amione, Oikonomou; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Gabbiadini; Lammers. Allenatore:L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Il Secolo XIX | Winks ritrova mister Sarri. Aria di Premier League a Roma - laziopress : Il Secolo XIX | Winks ritrova mister Sarri. Aria di Premier League a Roma - SportRepubblica : Lazio-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv - quotecalcio : Posticipo Lazio-Sampdoria: il segno 1 a 1.49. Ecco le probabili formazioni - -

Il secondo incontro del lunedì sera del 24° turno del campionato di Serie A sarà quello fra, che si affronteranno alle 20:45 all'Olimpico di Roma. Schema classico per Sarri . Zaccagni dovrebbe partire dalla panchina, con Pedro titolare nel tridente assieme a Felipe ...Oggi andrà in scena la sfida tra, valida per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri proverà ad avvicinarsi al secondo posto occupato da Inter e Milan, entrambe a 47 punti.alla ricerca ...

Lazio Sampdoria, Ferrero allo stadio: Lanna e Panconi restano a Genova Samp News 24

Lazio - Sampdoria, Pedro con la maschera. Cribari: "Aiuta la concentrazione" La Lazio Siamo Noi

Lazio-Sampdoria, Lanna e Panconi assenti: ecco perché ClubDoria46.it

Lazio - Sampdoria, cuore Stankovic: omaggio a Mihajlovic prima del match La Lazio Siamo Noi

Le due squadre in campo all'Olimpico per il secondo match del lunedì sera, valido per il 24° turno di campionato.Leggi su Virgilio Sport le probabili formazioni di tutte le partite della 24° giornata del campionato di Serie A 2022/2023.