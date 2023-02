Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria, match valido per la 24° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Dei Giudici, e dal quarto uomo Maresca. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abbattista e Di Paolo. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio a reti bianche in casa del Cluj che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale di Conference League, la Lazio torna a concentrarsi sulla Serie A. Contro la Sampdoria questa sera, i capitolini vanno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva con la quale supererebbero momentaneamente gli eterni rivali della Roma impegnati domani a Cremona. In panchina nell’ultimo turno in casa della Salernitana, e non convocato ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riportiamo ledi, match valido per la 24° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Dei Giudici, e dal quarto uomo Maresca. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abbattista e Di Paolo. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio a reti bianche in casa del Cluj che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale di Conference League, latorna a concentrarsi sulla Serie A. Contro laquesta sera, i capitolini vanno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva con la quale supererebbero momentaneamente gli eterni rivali della Roma impegnati domani a Cremona. In panchina nell’ultimo turno in casa della Salernitana, e non convocato ...

