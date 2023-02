Lazio-Sampdoria | gol meraviglioso di Luis Alberto | 1-0 VIDEO

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una meraviglia disblocca. Nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 un gioiello del centrocampista spagnolo sblocca una partita che si stava facendo sempre più complicata per i ragazzi di Maurizio Sarri: destro forte dal limite dell’area che muore all’incrocio dei pali, nulla da fare per Audero. Ecco ildel gol. SportFace.

All'Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...... in attesa degli incontri di domani Cremonese - Roma e Juventus - Torino, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra lae la. Maurizio Sarri - ...

Lazio - Sampdoria, contatto Zanoli - Pedro: la spiegazione di Marelli La Lazio Siamo Noi

Il palo ferma Pedro, Immobile spreca due volte: Lazio-Sampdoria ancora sullo 0-0 al 45' TUTTO mercato WEB

LIVE Serie A - Lazio-Sampdoria 0-0 all'intervallo. Doppia clamorosa occasione sprecata da Immobile.... Voce Giallo Rossa

La Lazio perde Nicolò Casale per la prossima trasferta al Maradona contro il Napoli. Al 78' di Lazio-Sampdoria il difensore biancoceleste è stato ammonito per un'entrata ruvida su Colombo. Essendo ...La Lazio sblocca il match dell’Olimpico contro la Sampdoria. All’80’ cross dalla sinistra di Felipe Anderson, Nuytinck prova a respingere ma lo fa male. Luis Alberto arriva di gran carriera sulla pall ...