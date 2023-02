Lazio-Sampdoria 1-0 | gol di Luis Alberto

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Labatte laper 1-0 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Lasale a 45 punti, mentre la Samp rimane a quota 11 in penultima posizione. All’Olimpico, la formazione di Sarri conquista il bottino pieno grazie ad una ripresa gioca in costante proiezione offensiva. LA PARTITA – Lasfiora il vantaggio al 19? con la conclusione di Pedro: una deviazione rischia di beffare Audero. Al 21?, Immobile non inquadra la porta in acrobazia da distanza ravvicinata. Al 29? si vede la Samp: Gabbiadini offre a Cuisance, provvidenziale la chiusura di Marusic. Al 41? colossale chance biancoceleste in 3 fasi. Audero rischia grosso sul sinistro di Felipe Anderson, Pedro cerca il jolly da posizione defilata e centra il palo, mentre Immobile fallisce il tap-in. In avvio di ...