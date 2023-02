Lazio-Sampdoria 0-0 LIVE: ci prova Marusic, pallone di un soffio fuori (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Olimpico, Lazio e Sampdoria si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - tvdellosport : ?????????????????????????????????????? ?? Inter flop, Inzaghi in discussione. Pioli rialza il Milan ?? Serie A: Verona-Fiorentina e La… - apsny_news : Serie A, in campo Lazio-Sampdoria – Calcio - LazioNews_24 : Lazio-Sampdoria, Luis Alberto si scaglia contro i compagni: ecco perchè - krunic_is_live : Sono partite come Lazio-Sampdoria che fanno capire la pochezza in certe partite della serie A -