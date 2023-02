Lazio-Samp | MOVIOLA LIVE | Pedro e Zaccagni chiedono due rigori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitricollection : Curva nord che prova a scaldare l’Olimpico Lazio-Samp 27/02/2023 - vale19811 : Lazio-Samp, presente anche Ferrero. La reazione dei tifosi - UCSampdoriaFeed : Lazio-Samp, Ferrero allo stadio dopo la contestazione di ottobre - siamo_la_Roma : ??? #LazioSampdoria, deserto all'#Olimpico ?? In 35mila contro la Samp, ma soltanto 7mila biglietti in vendita liber… - diavolettoooo : @GJustjuve Caspita! Metto subito su Tmc. Mi stavo addormentando a vedere Lazio-Samp -

- Sampdoria ha uno spettatore inatteso. Massimo Ferrero è in tribuna vip allo stadio Olimpico di Roma, città dove vive, per assistere alla partita della sua ex squadra. Da fine dicembre, infatti,...C'è anche Massimo Ferrero ad assistere- Sampdoria , match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico l'ex patron dellaè presente in tribuna e, sette mesi dopo, torna a ...

Guarda chi si rivede: Ferrero torna allo stadio dopo la contestazione di ottobre La Gazzetta dello Sport

Lazio-Samp, all'Olimpico c'è anche Ferrero Calciomercato.com

Lazio-Sampdoria, sfida all’Olimpico Il Secolo XIX

Lazio-Sampdoria, come finirà Ecco l’analisi delle quote Cittaceleste.it

Serie A | 24esima giornata Lunedì 27 febbraio 2023, ore 20.45 Stadio Olimpico di Roma LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi ...Serie A | 24esima giornata Lunedì 27 febbraio 2023, ore 20.45 Stadio Olimpico di Roma LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, ...