Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, Milinkovic: 'Finalmente sono tornato. Un gol per il compleanno? Preferisco...': Sergej Milinkovic-Savic ha p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Finalmente sono tornato, vogliamo vincere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Finalmente sono tornato, vogliamo vincere' - lazio_magazine : LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Finalmente sono tornato, vogliamo vincere' - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, il risultato in diretta LIVE: All'Olimpico la Lazio ospita la Sampdoria. Sarri punta su Felipe And… -

Larecupera- Savic e Pedro, recuperati ma solo per la panchina Zaccagni e Romagnoli che saranno pronti per Napoli -. Sarri ha deciso di schierare tutti e tre i diffidati, ...(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic;- Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Audero; ...

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "L'Arsenal e l'offerta per Milinkovic, svelata la cifra" La Lazio Siamo Noi

Calciomercato Lazio, Arsenal su Milinkovic: ecco quanto avrebbero offerto i Gunners Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic via per 40 milioni. In arrivo un degno sostituto Lazio News 24

Lazio, Milinkovic: domani si riprenderà il centrocampo. E intanto Kezman… Cittaceleste.it

Arrivano le scelte di Dejan Stankovic per Lazio-Sampdoria, c'è Alessandro Zanoli in difesa: ecco la formazione ufficiale blucerchiata.A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Sampdoria, Sergej Milinkovic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sto meglio rispetto ai giorni scorsi, finalmente sono tornato dopo un po’ di ...