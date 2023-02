Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lazio_magazine : LAZIO - Luis Alberto: 'Era una sfida importante, abbiamo vinto pur non facendo benissimo' - lazio_story : LE #PAGELLE | #SerieA, #LazioSampdoria 1-0: #LuisAlberto stella polare, Felipe Criminale - di @arianna_michets - SportRepubblica : Lazio-Sampdoria 1-0: una magia di Luis Alberto lancia i biancocelesti al quarto posto [aggiornamento delle 23:04] - vitorcostaaaa : RT @vartatico: GOL | LAZIO 1-0 SAMPDORIA ? Luis Alberto FOLLOW ?? @vartatico - ZerounoTv : La Lazio piega la Samp 1-0, decide Luis Alberto -

Laha battuto all'Olimpico la Sampdoria per 1 - 0 in un incontro della 24esima giornata di serie A. DiAlberto il gol segnato all'80'. LE PAGELLE DELLAPROVEDEL 6 Classica serata di ordinaria amministrazione anche questa volta è più impegnato come libero quando c'è da far ripartire l'azione. ...Labatte la Sampdoria 1 - 0 con un gol diAlberto segnato all'80': i migliori e i peggiori della partita nelle pagelle di Riccardo ...

Svolta Lazio, il retroscena sul colloquio tra Luis Alberto e Sarri a fine dicembre Corriere dello Sport

PAGELLE Lazio - Sampdoria: la infila proprio Luis! Felipe incide, Immobile impreciso La Lazio Siamo Noi

Lazio-Sampdoria, Luis Alberto decisivo con una magia: che esultanza dopo il gol Tuttosport

Lazio, Luis Alberto: 'Ho cambiato un po' il mio modo di giocare. Ecco perché Sarri mi mette in campo' Calciomercato.com

ROMA - Una magia da tre punti, Luis Alberto regala una vittoria importantissima alla Lazio contro la Sampdoria. Il dieci biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato felice la sua rete e la ...La Lazio torna a vincere allo Stadio Olimpico in Serie A. Dopo circa un mese senza vittorie casalinghe, i biancocelesti si impongono per 1-0 sulla Sampdoria dell’ex Stankovic. A decidere la gara una ...