Lazio all'attacco con Ciro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tornare a vincere in campionato all'Olimpico dopo un solo punto conquistato tra Fiorentina e Atalanta e dare continuità al successo di Salerno. La Lazio ha le idee chiare, contro la Sampdoria è vietato sbagliare anche perché nel 2023 lo stadio di casa ha portato solo una vittoria in campionato (4-0 al Milan) e tre delusioni nelle altre sfide. Sarri predica umiltà e concentrazione, la partita in Romania ha tolto energie preziose a una squadra che ha sempre sofferto gli impegni ravvicinati. L'occasione, però, è ghiotta con la possibilità di avvicinare le dirette concorrenti e restare attaccati al treno Champions prima di due trasferte molto insidiose a Napoli e Bologna (in mezzo c'è il doppio impegno contro l'Az Alkmaar in Conference League). La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 gare contro la Samp (ultimo successo doriano nel gennaio 2005). La squadra di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tornare a vincere in campionato all'Olimpico dopo un solo punto conquistato tra Fiorentina e Atalanta e dare continuità al successo di Salerno. Laha le idee chiare, contro la Sampdoria è vietato sbagliare anche perché nel 2023 lo stadio di casa ha portato solo una vittoria in campionato (4-0 al Milan) e tre delusioni nelle altre sfide. Sarri predica umiltà e concentrazione, la partita in Romania ha tolto energie preziose a una squadra che ha sempre sofferto gli impegni ravvicinati. L'occasione, però, è ghiotta con la possibilità di avvicinare le dirette concorrenti e restare attaccati al treno Champions prima di due trasferte molto insidiose a Napoli e Bologna (in mezzo c'è il doppio impegno contro l'Az Alkmaar in Conference League). Laha vinto 10 delle ultime 13 gare contro la Samp (ultimo successo doriano nel gennaio 2005). La squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : @ellyesse Schlein è anche la prima segretaria nata all'estero (in Svizzera). Dei suoi predecessori, quattro sono na… - marattin : Nel gioire insieme all’amico @lucianonobili per la sua meritatissima elezione al Consiglio Regionale del Lazio, non… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - Salvitus1 : RT @glatorre762011: THREAD?????? @AIA_it @andreaabodi #DisdettaSkyDazn @FIGC #disdettaPayTv #arbitri #serieA Domanda: come mai le due part… - PasqualeDiDom16 : Chi e residente all estero e si trova a napoli come fa a comprare il biglietto x la partita /napoli-lazio-modalita… -