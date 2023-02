Lavoro: Regione, bene Fvg per imprenditoria e occupazione femminile (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tasso di occupazione femminile in Friuli Venezia Giulia raggiunge il 60 per cento: il quarto in Italia, a dimostrazione di come lo ‘stato sociale’ sia stato costruito partendo dai servizi per l’infanzia che contribuiscono a una maggiore conciliazione dei tempi Lavoro-famiglia. Questo, in sintesi, uno dei concetti espressi oggi a Gorizia dall’assessore regionale al Lavoro che è intervenuta alla tavola rotonda ‘imprenditoria femminile a Gorizia. Traiettorie di sviluppo, peculiarità e lezioni apprese dalla pandemia’. Approfondendo il tema, l’esponente della Giunta ha sottolineato come in Regione nell’ambito dell’imprenditoria femminile siano diminuite le donne che operavano in settori più tradizionalmente appannaggio delle ‘quote rosa’ ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tasso diin Friuli Venezia Giulia raggiunge il 60 per cento: il quarto in Italia, a dimostrazione di come lo ‘stato sociale’ sia stato costruito partendo dai servizi per l’infanzia che contribuiscono a una maggiore conciliazione dei tempi-famiglia. Questo, in sintesi, uno dei concetti espressi oggi a Gorizia dall’assessore regionale alche è intervenuta alla tavola rotonda ‘a Gorizia. Traiettorie di sviluppo, peculiarità e lezioni apprese dalla pandemia’. Approfondendo il tema, l’esponente della Giunta ha sottolineato come innell’ambito dell’siano diminuite le donne che operavano in settori più tradizionalmente appannaggio delle ‘quote rosa’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Region… - fanpage : Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita è Antonio, un operai di 45 anni vittima di una caduta mortale. De… - SoniaBacchiega : RT @regionepiemonte: Aperto il bando della Regione Piemonte per i 'Cantieri di lavoro over 58' rivolto ai Comuni piemontesi. L'intervento m… - MitrottaR : RT @StefanoAllasia: @crp Una notizia terribile che mi addolora profondamente la tragica morte di Antonio, operaio nel cantiere del nuovo gr… - pgmalusardi : RT @Gianl1974: 1/2 Ottimo lavoro di difesa aerea: in uno dei distretti della regione di Kyiv sono stati ritrovati frammenti di uno Shahed N… -