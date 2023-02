Lavori sulla rete stradale, Anas avvia bandi per circa un miliardo e mezzo di euro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue l'impegno Anas nell'aumentare la sicurezza della propria rete. sulla Gazzetta Ufficiale , nel mese di febbraio, sono stati pubblicati sette bandi di gara , per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono agli 1,7 miliardi ... Leggi su cn24tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue l'impegnonell'aumentare la sicurezza della propriaGazzetta Ufficiale , nel mese di febbraio, sono stati pubblicati settedi gara , per un totale di oltre 1,4 miliardi disu tutto il territorio nazionale, che si aggiungono agli 1,7 miliardi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : I dem, che ora si oppongono alle indagini sulla pandemia, in passato pretesero l’istituzione di due organi ad hoc i… - TgRaiBasilicata : #Ferrovie: il 2 marzo la firma per i lavori sulla linea Ferrandina-Matera #trasporti #IoseguoTgr @TgrRai - Publiacqua : Lavori sulla rete idrica di Borgo San Lorenzo il 28/02 con effetti su via Salto, via Lucchino, loc. Ronta e Madonna… - MattinoDiVerona : Lavori sulla rete del gas, dal 1° marzo divieto di sosta e restringimento carreggiata tra via Missori e piazzale St… - LaSiritide : La Siritide - 27/02/2023 - Maratea.Frana Castrocucco, al via i lavori sulla SS18 -