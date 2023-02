L’autoconsumo di energia, quello che c’è da sapere: incentivi e requisiti (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’obiettivo è di avviare 15mila comunità energetiche. “Ho fiducia negli italiani che, sono convinto, sapranno cogliere questa grande opportunità”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un’intervista al Sole 24 Ore nel presentare il nuovo decreto Cer, che punta a promuovere l’ulteriore diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) attraverso l’introduzione di nuovi sostegni per L’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. La misura copre tutte le tecnologie rinnovabili: dal fotovoltaico all’eolico, dall’idroelettrico alle biomasse. Le misure previste Nel decreto sono state predisposte due misure distinte. La prima riguarda un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per L’autoconsumo e tariffe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’obiettivo è di avviare 15mila comunità energetiche. “Ho fiducia negli italiani che, sono convinto, sapranno cogliere questa grande opportunità”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un’intervista al Sole 24 Ore nel presentare il nuovo decreto Cer, che punta a promuovere l’ulteriore diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) attraverso l’introduzione di nuovi sostegni perdielettrica da fonti rinnovabili. La misura copre tutte le tecnologie rinnovabili: dal fotovoltaico all’eolico, dall’idroelettrico alle biomasse. Le misure previste Nel decreto sono state predisposte due misure distinte. La prima riguarda un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità pere tariffe ...

