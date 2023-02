L’auto della Regina Elisabetta a Caronno Pertusella: ecco come vederla gratis (Di lunedì 27 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Domenica prossima 5 marzo sarà un’occasione molto importante per recarsi all’Ondarossa di Caronno Pertusella, lo spazio espositivo che racchiude alcuni gioielli a motore di incomparabile fascino: ogni prima domenica del mese, Ondarossa permette con ingresso libero a tutti di poter visitare le splendide auto di fama mondiale custodite al suo interno, tra cui L’auto della ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Domenica prossima 5 marzo sarà un’occasione molto importante per recarsi all’Ondarossa di, lo spazio espositivo che racchiude alcuni gioielli a motore di incomparabile fascino: ogni prima domenica del mese, Ondarossa permette con ingresso libero a tutti di poter visitare le splendide auto di fama mondiale custodite al suo interno, tra cui... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Allora fu la gente a decidere per benzina e diesel. Oggi, per la prima volta nella storia , si tratta della scelta… - federicofubini : L'annuncio della morte del settore auto in Italia, con la svolta elettrica, è leggermente prematuro. Dire 'fermate… - MauroTedeschini : RT @vaielettrico: La transizione all’auto elettrica rischia di innescare una guerra generazionale. Enrico ci racconta le due facce della st… - Partito_Unico : @secondarepubbl1 Il nostro partito. Una grande, straordinaria vittoria. Perché delegare a politici servi quando pos… - ingol_dav : RT @fratotolo2: Dal libro #LaMoraleSinistra «Il terzo a destra della scheda, il simbolo verde, mi hanno dato i due euro, mi hanno accompag… -