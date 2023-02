Laurentina, al via dal 28 febbraio i nuovi lavori tra Roma e Ardea: si viaggerà a carreggiata ridotta, ecco dove e fino a quando (Di lunedì 27 febbraio 2023) nuovi lavori per la S.P. 95/b Laurentina. La provinciale che unisce Roma ad Anzio vedrà gli operai al lavoro nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e il Comune di Ardea, per ripristinare e mettere in sicurezza le parti più ammalorate. L’intervento prende il via nell’ambito dei lavori previsti per il Giubileo. I lavori saranno eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) e avranno inizio domani, martedì 28 febbraio. Riduzione di carreggiata in entrambi i sensi di marcia ”Al via nuovi interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali Città Metropolitana di Roma Capitale”, comunica in una nota Città Metropolitana di Roma Capitale. Tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023)per la S.P. 95/b. La provinciale che uniscead Anzio vedrà gli operai al lavoro nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e il Comune di, per ripristinare e mettere in sicurezza le parti più ammalorate. L’intervento prende il via nell’ambito deiprevisti per il Giubileo. Isaranno eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) e avranno inizio domani, martedì 28. Riduzione diin entrambi i sensi di marcia ”Al viainterventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali Città Metropolitana diCapitale”, comunica in una nota Città Metropolitana diCapitale. Tra ...

