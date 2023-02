Laura Cremaschi, il fisico è scultoreo: al mare la guardano tutti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una donna con una bellezza fuori dal comune; in questa foto capiamo il perché restano tutti senza fiato di fronte a Laura Cremaschi. Parliamo di una donna decisamente nota nel mondo dello spettacolo; Laura Cremaschi, infatti, è una delle protagoniste del salottino di Avanti un altro. InstagramAll’interno del quiz show, condotto dalla storica coppia televisiva Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha il ruolo di regina del web con le sue domande tutte incentrate sul mondo dei social. In passato, sempre ad Avanti un altro, ha avuto il ruolo di bonas; in ogni caso, grazie al programma di Canale cinque, possiamo ammirare un fascino e una bellezza decisamente senza eguali. Queste due caratteristiche sono ben visibili anche su Instagram, il noto social usato con frequenza da Laura ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una donna con una bellezza fuori dal comune; in questa foto capiamo il perché restanosenza fiato di fronte a. Parliamo di una donna decisamente nota nel mondo dello spettacolo;, infatti, è una delle protagoniste del salottino di Avanti un altro. InstagramAll’interno del quiz show, condotto dalla storica coppia televisiva Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha il ruolo di regina del web con le sue domande tutte incentrate sul mondo dei social. In passato, sempre ad Avanti un altro, ha avuto il ruolo di bonas; in ogni caso, grazie al programma di Canale cinque, possiamo ammirare un fascino e una bellezza decisamente senza eguali. Queste due caratteristiche sono ben visibili anche su Instagram, il noto social usato con frequenza da...

