L' attivismo del Quirinale | nato dalla politica debole | che sta cambiando i pesi ed i poteri

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Spesso si sottovaluta quanto l’istituzione della Presidenza della Repubblica sia cambiata in questi anni. Un sistema politico- fondato sempre su coalizioni parlamentari precarie - ha fatto sì che ildiventasse il perno dellaitaliana. La rielezione di Mattarella, frutto anche di indecisioni ed errori da parte della destra, ha consolidato la pratica del doppio mandato dopo il caso di Giorgio Napolitano. Un cambiamento fondamentale su cui spesso si preferisce glissare invece di riflettere. Questa evoluzione ha messo il Capo dello Stato in una condizione di dominus dellaitaliana sia all’interno che all’esterno, una sorta di “monarca costituzionale” eletto dal Parlamento. Da qualche mese però siamo entrati in una fase nuova della democrazia italiana: c’è finalmente una maggioranza ...