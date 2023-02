L’associazione “Prendere parola” alla Marcia per la pace: “Spiace che non ci sia la Cisl” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Prendere parola”, associazione di sindacalisti con e senza tessera, presieduta da Savino Pezzotta, già segretario generale della Cisl, aderisce all’edizione speciale della Marcia per la pace Perugia Assisi. La manifestazione si svolgerà nella notte fra il 23 e il 24 febbraio “contro tutte le guerre che continuano a devastare la famiglia umana”, in occasione del “tragico anniversario” della guerra in Ucraina. “Stiamo entrando nel secondo anno di guerra in Ucraina – spiegano dalL’associazione – e tutti i timidi tentativi di pace hanno subito intralci dalle grandi potenze, non si intravede un preciso impegno internazionale per far cessare questa guerra. Intanto si continua a versare sangue e ad accrescere sofferenze e dolore. Basta, basta, basta. Con la guerra prolungata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) “”, associazione di sindacalisti con e senza tessera, presieduta da Savino Pezzotta, già segretario generale della, aderisce all’edizione speciale dellaper laPerugia Assisi. La manifestazione si svolgerà nella notte fra il 23 e il 24 febbraio “contro tutte le guerre che continuano a devastare la famiglia umana”, in occasione del “tragico anniversario” della guerra in Ucraina. “Stiamo entrando nel secondo anno di guerra in Ucraina – spiegano dal– e tutti i timidi tentativi dihanno subito intralci dalle grandi potenze, non si intravede un preciso impegno internazionale per far cessare questa guerra. Intanto si continua a versare sangue e ad accrescere sofferenze e dolore. Basta, basta, basta. Con la guerra prolungata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoRiso7 : @la_kuzzo I provvedimenti le deve prendere lei ,per se stesso ,se non ha capito L evento violento degli adulti dell… - Federicolandi18 : @salottando @stanzaselvaggia Sono felice che capisca che condannare il fascismo non significa prendere una posizion… - MaxG973 : @tackleduro Da quello che so, il Ministro Abodi ha chiesto spiegazioni sul PM Ciro Santoriello. In tutta risposta g… -