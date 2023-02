L’Asl Latina attiva il progetto Midwifery care: “l’ostetrica a casa” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Latina – La Asl Latina, attraverso il progetto Midwifery care: “l’ostetrica a casa” attiva il processo di presa in carico integrata e globale dei bisogni assistenziali delle donne, bambini e loro famiglie, nel percorso nascita. Il progetto Midwifery care nasce per rispondere alla domanda di salute delle donne, sempre piu? complessa e mutevole, far emergere una serie di bisogni di salute insoddisfatti, in una reale ottica di promozione della salute e delle iniziative di prevenzione, assicurare l’attuazione degli standard previsti dai Lea, con miglioramento dell’accesso equo, sicurezza e umanizzazione delle cure. Per promuovere il valore sociale della maternita? il progetto, nato in seno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– La Asl, attraverso il: “il processo di presa in carico integrata e globale dei bisogni assistenziali delle donne, bambini e loro famiglie, nel percorso nascita. Ilnasce per rispondere alla domanda di salute delle donne, sempre piu? complessa e mutevole, far emergere una serie di bisogni di salute insoddisfatti, in una reale ottica di promozione della salute e delle iniziative di prevenzione, assicurare l’attuazione degli standard previsti dai Lea, con miglioramento dell’accesso equo, sicurezza e umanizzazione delle cure. Per promuovere il valore sociale della maternita? il, nato in seno ...

