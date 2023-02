L’Arsenal vede la stella del West Ham da 70 milioni di euro come un “pezzo importante” in vista della battaglia per il trasferimento del Newcastle

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Breaking: Secondo quanto riferito,la star delHam Lucas Paquetaun “nella ricostruzionesquadra” e quest’estate si batterà contro ilper la sua firma. Paqueta è arrivato alHam dal Lione solo ad agosto dopo che avevano concordato una quota di 42diper il nazionale brasiliano, ma le sue prestazioni per la squadra di David Moyes hanno suscitato l’interesse dei rivaliPremier League, secondo quanto riportato Fichajes. Paquetà ha due gol e tre assist in 23 presenze in tutte le competizioni con gli Hammers in questa stagione e ha iniziato tutte le partite tranne una con il Brasile ai Mondiali in Qatar, ...