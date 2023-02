L’Argentina del basket fuori dai Mondiali: non succedeva da più di 40 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Argentina del pallone campione del mondo, e quella del basket fuori dai Mondiali. La Nacion scrive di “delusione, frustrazione e amarezza” per la sconfitta “shock” contro la Repubblica Dominicana (79-75, dopo essere stati in vantaggio di 17 punti a 2’25 dalla fine del terzo quarto), nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali che si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia. E’ la sconfitta che butta fuori dalla competizioni una delle nazionali storicamente più forti del mondo, vicecampione in carica. Non salta un Mondiale da più di 40 anni. L’Argentina era già inguaiata. Si trovava al quarto posto nel girone E, con il Brasile meglio piazzato per differenza di punti. Era necessaria una combinazione di risultati per escludere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023)del pallone campione del mondo, e quella deldai. La Nacion scrive di “delusione, frustrazione e amarezza” per la sconfitta “shock” contro la Repubblica Dominicana (79-75, dopo essere stati in vantaggio di 17 punti a 2’25 dalla fine del terzo quarto), nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni aiche si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia. E’ la sconfitta che buttadalla competizioni una delle nazionali storicamente più forti del mondo, vicecampione in carica. Non salta un Mondiale da più di 40era già inguaiata. Si trovava al quarto posto nel girone E, con il Brasile meglio piazzato per differenza di punti. Era necessaria una combinazione di risultati per escludere ...

