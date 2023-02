L'arena degli smartphone pieghevoli si fa sempre più affollata (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - L'avevamo detto: la prossima sfida nel mondo della telefonia è a colpi di pieghevoli e l'uscita sul mercato a breve distanza dei flip di Samsung e di Oppo era solo un assaggio della battaglia prossima ventura, alla quale ora si unisce anche un altro brand di rilievo: Honor. Al Mobile World Congress 2023 la casa cinese nata come spin-off di Huawei e diventata indipendente dopo il ban di Google, ha presentato il suo pieghevole. Non si tratta di una novità ma di un debutto, perché il Magic Vs è già disponibile in patria, e quello al MWC segna la volontà dell'azienda di riprendersi la scena sul mercato europeo, in cui nel 2019 occupava un posto di tutto rispetto. Fold vs Flip Honor si distingue dalle altre case perché punta tutte le proprie carte su un fold invece che su un flip. Magic5 Pro, cioè, si apre a libretto e non a conchiglia e si offre quindi ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - L'avevamo detto: la prossima sfida nel mondo della telefonia è a colpi die l'uscita sul mercato a breve distanza dei flip di Samsung e di Oppo era solo un assaggio della battaglia prossima ventura, alla quale ora si unisce anche un altro brand di rilievo: Honor. Al Mobile World Congress 2023 la casa cinese nata come spin-off di Huawei e diventata indipendente dopo il ban di Google, ha presentato il suo pieghevole. Non si tratta di una novità ma di un debutto, perché il Magic Vs è già disponibile in patria, e quello al MWC segna la volontà dell'azienda di riprendersi la scena sul mercato europeo, in cui nel 2019 occupava un posto di tutto rispetto. Fold vs Flip Honor si distingue dalle altre case perché punta tutte le proprie carte su un fold invece che su un flip. Magic5 Pro, cioè, si apre a libretto e non a conchiglia e si offre quindi ...

