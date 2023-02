L'angolo del libro: "I miei giorni alla libreria Morisaki ", dell'autore Satoshi Yagisawa (Di lunedì 27 febbraio 2023) «Per molti amanti della lettura comincia tutto dall'incontro con un libro che si trasforma in un'esperienza indimenticabile» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 27 febbraio 2023) «Per molti amantia lettura comincia tutto dall'incontro con unche si trasforma in un'esperienza indimenticabile»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : L'angolo del buonumore ?? - ladyonorato : L’intervento così forte di media cinesi mostra una preoccupazione seria e fondata da parte del più potente Paese or… - gbrera : L'Europa sanziona la Russia, eticamente impresentabile, con il blocco del gas russo, poi promuove altre nazioni ,… - casertafocus : DIETRO L’ANGOLO – Ritorna il salotto del sabato di Carlo Scalera sulle frequenze di New Radio Network… - anto_sacchetti : Primo appuntamento del cineclub “Angolo acuto'. Ogni mese un film iraniano inedito in Italia, in lingua originale c… -