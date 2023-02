Invece no, lui. Neppure la musata presa con la decisione dei pm di Milano favorevole a ... INNO RUSSO EOvviamente si guardano bene dall'andare dalle parti di Bologna a chiedere in casa ...... 'Quel modello -- va esportato anche per governare le transizioni digitale, energetica, ... Bruno Trentin, Sergio Cofferati, Guglielmo Epifani, Susanna Camusso e Maurizio. ...

Landini insiste sulla settimana corta. Ma ecco perché è un'utopia ilGiornale.it

La fiaccola della pace riempie piazza del Campidoglio Il Manifesto

Pace e lulismo, la santa alleanza sociale che spaventa in palazzo Domani

Non farla facile ma lavorarci Avvenire

Notizie del 28 febbraio 2023 • Vivere Ascoli notizie per la città e il ... Vivere Ascoli

A Roma e in tutta Italia: «Meno armi, più parole». Nella capitale con Europe for peace ci sono, tra i tanti, Landini, Riccardi e Miccio. A Genova 4mila persone con i lavoratori del porto: basta navi d ...