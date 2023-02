L’amore vietato fra i rampolli dei boss rivali, il clan si mosse per farli lasciare. “Abbiamo ammazzato suo padre” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le intercettazioni svelano un cold case: i carabinieri arrestano il killer del boss Giuseppe Di Giacomo. Il 12 marzo il killer entrò in azione in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa. In manette Toni Lipari Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le intercettazioni svelano un cold case: i carabinieri arrestano il killer delGiuseppe Di Giacomo. Il 12 marzo il killer entrò in azione in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa. In manette Toni Lipari

