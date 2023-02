L’amico autotrasportatore di Christian | “Tanti viaggi insieme | era il mio figlioccio”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Almè. L’aveva sentito mercoledì scorso, tre giorni prima della tragedia. Massimo Barozzi,di bestiame come lui, conosceva beneCornago, il 35enne tragicamente scomparso durante una risalita in montagna, lungo il Grignone. È vero, lavoravano per due ditte diverse, ma spesso, spessissimo si trovavano a condividere gli stessi, lunghi, verso la Francia, per portare a destinazione le consegne. Ed era nata così una grande amicizia, fatta anche di lunghe telefonate, nelle interminabili ore trascorse ciascuno sul proprio camion: momenti di condivisione delle fatiche, degli interminabili. Telefonate anche per sentirsi meno soli, per scambiare quattro chiacchiere durante i tragitti, dal lunedì al venerdì, sempre fuori casa e lontano da tutti, per sentire una voce amica. Ed è stato così ...