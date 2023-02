L’allenatore del Benfica espulso per aver rilanciato al pubblico una bottiglietta d’acqua (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Portogallo sabato sera è andato in scena un episodio che sta facendo molto discutere. Nel finale del match tra Vizela e Benfica (vittoria del Benfica per 2-0), L’allenatore degli ospiti è stato espulso per aver rilanciato al pubblico una bottiglietta che gli avevano scagliato contro dopo il raddoppio di Joao Mario. Roger Schmidt, allenatore tedesco, è stato espulso e ora rischia una pesante squalifica. Dopo l’espulsione, il tecnico – prima di andare via – ha fatto il pubblico il segno 2-0 come a sottolineare il risultato finale. Der Spiegel ha ricordato che sei anni fa, in Germania, Schmidt fu protagonista di una delle espulsioni più singolari della Bundesliga. Venne allontanato dopo un litigio con il quarto uomo, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Portogallo sabato sera è andato in scena un episodio che sta facendo molto discutere. Nel finale del match tra Vizela e(vittoria delper 2-0),degli ospiti è statoperalunache gli avevano scagliato contro dopo il raddoppio di Joao Mario. Roger Schmidt, allenatore tedesco, è statoe ora rischia una pesante squalifica. Dopo l’espulsione, il tecnico – prima di andare via – ha fatto ilil segno 2-0 come a sottolineare il risultato finale. Der Spiegel ha ricordato che sei anni fa, in Germania, Schmidt fu protagonista di una delle espulsioni più singolari della Bundesliga. Venne allontanato dopo un litigio con il quarto uomo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - napolista : L’allenatore del Benfica espulso per aver rilanciato al pubblico una bottiglietta d’acqua (VIDEO) Nel finale di Vi… - legcross1371 : @wazzaCN Con tutto il rispetto, con la rosa a disposizione sembra evidente che l'allenatore non è altezza.Del resto… - marcullo02 : RT @smgii1908: - Leccata di culo alla proprietà - Calciatori e allenatore caricati di responsabilità e pressione prima del finale di stagio… -