L’agricoltura crea nuovi giovani imprenditori

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra le imprese guidate dain Italia crescono solo quelle agricole, con un aumento dell’1% negli ultimi dieci anni in controtendenza rispetto al crollo degli altri settori (-13%), per un totale di oltre 55mila under 35 che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo in agricoltura, nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette fino alle bioenergie e all’economia green. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti, sulla base del rapporto del Centro Studi Divulga, in occasione degli Oscar Green, salone dellatività Made in Italy della “Generazione in campo”, dove sono presenti anche idella provincia prealpina. “Nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra, il settore agricolo – rimarca il presidente di Coldiretti Varese Fortunato ...