L'agente di Thiago Motta: «In questo momento non c'è nulla con l'Inter»

Alessandro Canovi, agente dell'allenatore del Bologna Thiago Motta, ha parlato del futuro del tecnico in ottica Inter Alessandro Canovi, agente dell'allenatore del Bologna Thiago Motta, ha parlato a calciomercato.it. PAROLE – «In questo momento non c'è nulla con l'Inter, davvero. L'obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all'oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. In questo momento il Bologna è la squadra rivelazione e nessuno avrebbe mai pensato che questa squadra potesse occupare questa posizione. Merito di Motta e di giocatori fantastici ...

