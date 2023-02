L' addio a Maurizio Costanzo | «Si è chiuso il sipario | ma è solo il primo atto»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella Chiesa degli Artisti a Roma il funerale del giornalista e conduttore. In piazza del Popolo centinaia di persone, in Chiesa decine di personaggi del mondo dello spettacolo. La figlia Camilla: «Ti immaginiamo in paradiso a organizzare un grande talk show con Bracardi al pianoforte»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - nagia59 : RT @Boomerissima: L'ultimo addio di Maria a Maurizio #Verissimo #CiaoMaurizio #MaurizioCostanzo - Tallutina : RT @giorgiatheb: Addio grande Maurizio?? #maurizioconstanzo #Verissimo -

... i funerali solenni a Roma NELLA CAMERA ARDENTE Fotogallery -Costanzo, Maria De Filippi riceve le condoglianze della gente L'AL RE DEL TALK SHOW Fotogallery -Costanzo, ...LA DIRETTA -Costanzo: folla ai funerali solenni nella Chiesa degli Artisti Le primissime parole di don Walter Insero, all'inizio della celebrazione dei funerali solenni sono state d'...

Il lungo addio a Maurizio Costanzo, c'è Maria De Filippi con il figlio Agenzia ANSA

Addio Maurizio, folla ai funerali di Costanzo AGI - Agenzia Italia

L'addio a Costanzo, chiusa la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali RaiNews

Addio a Maurizio Costanzo: aveva 84 anni Open

Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni Sky Tg24

Centinaia di persone riunite in piazza del Popolo per partecipare ai funerali solenni di Maurizio Costanzo: una folla di vip e fan per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...