La vittoria di Schlein è una batosta per il governatore | De Luca può scordarsi il terzo mandato

Tempo di lettura: 2 minuti "Un terremoto": così una autorevolissima fonte del Pd campano commenta l'elezione di Elly Schlein a leader dei Dem. Un risultato, quello delle primarie del Pd, che ha sorpreso molti, ma soprattutto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che si era schierato con Stefano Bonaccini. De Luca stamattina, al convegno della Uil a Napoli sul tema Sanità e Autonomia regionale, ha parlato un po' di tutto, ma si è rifiutato di commentare la vittoria della Schlein. Del resto, si tratta di una sconfitta politica bruciante per il governatore, per diverse ragioni, la prima della quale è la speranza di De Luca di avere dal partito nazionale il sostegno per modificare la legge elettorale in Campania e ripresentarsi, nel 2025, per il terzo mandato.

