La vittoria di Elly Schlein è un bene per l'Italia, su molti temi troverà supporto in noi 5 stelle (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il suo risultato da outsider, che ha ribaltato il pronostico di vittoria del super favorito e scelto dai circoli del Pd Stefano Bonaccini, dimostra che c’è un popolo progressista che è molto molto più lungimirante della classe politica che si proclama sua rappresentante. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il suo risultato da outsider, che ha ribaltato il pronostico didel super favorito e scelto dai circoli del Pd Stefano Bonaccini, dimostra che c’è un popolo progressista che è molto molto più lungimirante della classe politica che si proclama sua rappresentante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - lorepregliasco : Nella vittoria eclatante di Elly Schlein è difficile non leggere un radicale malessere dell'elettorato del centrosi… - you_trend : Con la vittoria di Elly #Schlein alle #primariePD, per la prima volta in Italia alla guida dei primi due partiti in… - CaloreGiacomo : RT @giubileif: Con la vittoria di Elly Schlein alle primarie, il Pd si radicalizza e guarda ad Alexandria Ocasio-Cortez come riferimento: d… - HuffPostItalia : La vittoria di Elly Schlein è un bene per l'Italia, su molti temi troverà supporto nei 5 stelle (di R. Lombardi) -