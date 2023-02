La vittoria della Schlein sposta il Pd tutto a sinistra, incubo (ennesima) scissione in casa dem (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nelle primarie del Pd il radicalismo dell'ex assessore dell'Emilia-Romagna batte a sorpresa il moderatismo di Bonaccini e ribalta il voto nei circoli: è lei la prima segretaria del Partito Democratico: " Renzi e Calenda ora si aspettano di accogliere i "transfughi" piddini Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nelle primarie del Pd il radicalismo dell'ex assessore dell'Emilia-Romagna batte a sorpresa il moderatismo di Bonaccini e ribalta il voto nei circoli: è lei la prima segretaria del Partito Democratico: " Renzi e Calenda ora si aspettano di accogliere i "transfughi" piddini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino… - santegidionews : Eccoci! Siamo il popolo della pace e siamo qui per dire che un anno di guerra è troppo! La pace è la nostra vittori… - GoalItalia : Mourinho ha invitato l'Under 14 della @OfficialASRoma in palestra per festeggiare la vittoria nel derby assieme a l… - cicciodevilla : RT @PinoRomeo6: Con la vittoria della Shlein il PD di fa partito nitido, tornando a tingersi di quella Sinistra che avevamo rimesso con dif… - Teresafas : RT @CucchiRiccardo: La vittoria della #Schlein dice una cosa chiara: gli elettori del #PD vogliono un partito di sinistra. -