La vera ricchezza l’avevamo già in tasca senza rendercene conto e si chiamava “£ira”. (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Giacomo-TO. Un italiano su due guadagna meno di 1.110 euro al mese. Ciò vuol dire che chi guadagna queste... Leggi su freeskipper (Di lunedì 27 febbraio 2023) di Giacomo-TO. Un italiano su due guadagna meno di 1.110 euro al mese. Ciò vuol dire che chi guadagna queste...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : La vera ricchezza l’avevamo già in tasca senza rendercene conto e si chiamava “£ira”. - codicedarwin : ... 'La vera democrazia riguarda il trasferimento di ricchezza, proprietà e potere economico da coloro che li deten… - angelocolacrai : La vera ricchezza non è mai detenuta da coloro che possiedono molto, ma da coloro che condividono con generosità. #NAZIANZENO - angelocolacrai : La vera ricchezza è quella dell'anima, che viene coltivata attraverso la preghiera e la virtù. #NAZIANZENO - 777vampree : la vera ricchezza è quella interiore - ??per -