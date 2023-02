La tuttofare perfetta è un modello che non tiene più. Jacinda e le altre (Di lunedì 27 febbraio 2023) La gonna si addice al trono. Ma anche su un trono si consuma. In questi giorni, settimane, mesi, anni, accade che in tante abdichino alla carriera per ripiegare in casa. L’hanno fatto Susan Wojcick... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) La gonna si addice al trono. Ma anche su un trono si consuma. In questi giorni, settimane, mesi, anni, accade che in tante abdichino alla carriera per ripiegare in casa. L’hanno fatto Susan Wojcick... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GinevraLeganza : RT @ilfoglio_it: L’epidemia di grandi dimissioni al femminile. C’entrano i figli ma non solo: il modello della superdonna, perfetta tuttofa… - ilfoglio_it : L’epidemia di grandi dimissioni al femminile. C’entrano i figli ma non solo: il modello della superdonna, perfetta… - Rossellacarpi : RT @ilfoglio_it: L’epidemia di grandi dimissioni al femminile. C’entrano i figli ma non solo: il modello della superdonna, perfetta tuttofa… - GinevraLeganza : RT @ilfoglio_it: L’epidemia di grandi dimissioni al femminile. C’entrano i figli ma non solo: il modello della superdonna, perfetta tuttofa… - RobertVignola : RT @ilfoglio_it: L’epidemia di grandi dimissioni al femminile. C’entrano i figli ma non solo: il modello della superdonna, perfetta tuttofa… -