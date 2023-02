La Turchia annuncia la ripresa dei colloqui con Svezia e Finlandia per l'adesione alla Nato (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Turchia ha ribadito che può separare l'esame delle candidature di Svezia e Finlandia per entrare a fare parte della Nato. 'Il nostro presidente (Recep Tayyip Erdogan) ha detto chiaramente che ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laha ribadito che può separare l'esame delle candidature diper entrare a fare parte della. 'Il nostro presidente (Recep Tayyip Erdogan) ha detto chiaramente che ...

