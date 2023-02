La truffa del finto dirigente sportivo: così ha fregato tutti, un “mago” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Diventare un dirigente sportivo è il sogno di molti appassionati e qualcuno ci è anche riuscito con un metodo davvero molto particolare. Si sa che per entrare a far parte delle squadre di calcio serve una lunga preparazione e soprattutto da un punto di vista dirigenziale si ambisce a mettere sotto contratto gli uomini migliori. Tante volte però sono delle figure che non sono molto note al grande pubblico, personaggi che vivono nell’ombra e che danno una mano alla società senza apparire e per questo motivo un astuto ragazzo qualche anno fa ha sfruttato questa caratteristica per poter fingersi un dirigente dell’Inter. AdobeDobbiamo tornare all’estate del 2017, un anno nel quale vi erano stati tantissimi cambiamenti nella dirigenza nerazzurra che stava per disputare la sua seconda stagione sotto la guida di Steven Zhang. La squadra da ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Diventare unè il sogno di molti appassionati e qualcuno ci è anche riuscito con un metodo davvero molto particolare. Si sa che per entrare a far parte delle squadre di calcio serve una lunga preparazione e soprattutto da un punto di vista dirigenziale si ambisce a mettere sotto contratto gli uomini migliori. Tante volte però sono delle figure che non sono molto note al grande pubblico, personaggi che vivono nell’ombra e che danno una mano alla società senza apparire e per questo motivo un astuto ragazzo qualche anno fa ha sfruttato questa caratteristica per poter fingersi undell’Inter. AdobeDobbiamo tornare all’estate del 2017, un anno nel quale vi erano stati tantissimi cambiamenti nella dirigenza nerazzurra che stava per disputare la sua seconda stagione sotto la guida di Steven Zhang. La squadra da ...

