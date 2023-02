La tragedia di Christian e Riccardo, sul Grignone sei vittime in otto settimane (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono ancora molti gli aspetti da chiarire nella dinamica della tragedia che ha strappato alla vita due giovani bergamaschi, Christian Cornago, 36 anni che avrebbe compiuto a marzo, e il suo amico d’infanzia Riccardo Farina, 39 anni. Di certo si sa che i due ragazzi, liberi dagli impegni lavorativi (erano rispettivamente autotrasportatore di bestiame e perito chimico per un’azienda farmaceutica), si sono dati appuntamento sabato mattina presto ad Almè, paese nel quale vivevano entrambi, in due appartamenti vicini, sopra il supermercato Migross, per partire alla volta del lecchese. Destinazione il monte Grignone. Per la precisione la parte settentrionale del complesso, quella che presenta la montagna più alta della Valsassina. Una scalata difficile, anche per i più esperti, tanto da aver tristemente registrato ben sei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono ancora molti gli aspetti da chiarire nella dinamica dellache ha strappato alla vita due giovani bergamaschi,Cornago, 36 anni che avrebbe compiuto a marzo, e il suo amico d’infanziaFarina, 39 anni. Di certo si sa che i due ragazzi, liberi dagli impegni lavorativi (erano rispettivamente autotrasportatore di bestiame e perito chimico per un’azienda farmaceutica), si sono dati appuntamento sabato mattina presto ad Almè, paese nel quale vivevano entrambi, in due appartamenti vicini, sopra il supermercato Migross, per partire alla volta del lecchese. Destinazione il monte. Per la precisione la parte settentrionale del complesso, quella che presenta la montagna più alta della Valsassina. Una scalata difficile, anche per i più esperti, tanto da aver tristemente registrato ben sei ...

