La Torre Nera: Mike Flanagan conferma lo sviluppo della serie ancora alla ricerca di un distributore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mike Flanagan spera di dare a La Torre Nera di Stephen King una seconda possibilità sul piccolo schermo, al momento è alla ricerca di una piattaforma streaming interessata al progetto. Dopo il flop cinematografico, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan conferma di essere impegnato in un adattamento per il piccolo schermo della saga di Stephen King La Torre Nera. Da fine conoscitore dell'opera kinghiana ed esperto d'horror, Flanagan sembra la persona giusta per il progetto monumentale che conferma essere a cacia di una piattaforma streaming interessata. "Io e il mio partner creativo Trevor Macy abbiamo La Torre Nera", ...

