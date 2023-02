La strage delle bambine: avvelenate per chiudere le scuole (Di lunedì 27 febbraio 2023) Centinaia di bambine avvelenate con uno scopo preciso: chiudere le scuole femminili. Questo è quanto accaduto a Qom, una delle principali città religiose dell'Iran, e Borujerd. Sul caso ci sarebbero le prime ammissioni del... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Centinaia dicon uno scopo preciso:lefemminili. Questo è quanto accaduto a Qom, unaprincipali città religiose dell'Iran, e Borujerd. Sul caso ci sarebbero le prime ammissioni del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - santegidionews : Il #naufragio di #migranti al largo delle nostre coste è un'inaccettabile strage. Chiediamo vie di ingresso regola… - Pensatore : @DAVIDPARENZO Chissà perché gli scafisti hanno paura delle forze dell'ordine e non delle #ONG #migranti #Crotone… - Valery4029 : RT @lellorusso12: Strage di migranti a Cutro: forse oltre 100 morti, anche due gemellini e un neonato - Calabria - - LuigiDonfrance1 : RT @TiffanyHurling: Iniziano a giungere delle sentenze nelle quali si riconoscono che i vaccini hanno ucciso le persone. E il caso di Zelia… -