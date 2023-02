La storia sorride alla Juventus nel derby con il Torino. Roma, a Cremona per il secondo posto: Belotti-gol a 2,75 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Juventus, domani sera nel derby contro il Torino, vuole calare il poker in Serie A e agganciare il Bologna al settimo posto.I bianconeri,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) La, domani sera nelcontro il, vuole calare il poker in Serie A e agganciare il Bologna al settimo.I bianconeri,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DomiziLa : Abbiamo due momenti MEMORABILI della nostra storia politica: 1) Il brindisi #Bersani & #Speranza x la disfatta di R… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse calcio, Serie A: nel derby con il Torino la storia sorride alla Juve… - PressGiochi : Serie A: La storia sorride alla Juventus nel derby con il Torino: - PressGiochi : Serie A. La storia sorride alla Juventus nel derby con il Torino: - gengy00 : Se una persona non si dispera in pubblico e sorride non significa che soffre di meno,smettiamola con questa storia.… -